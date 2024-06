Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se situer à 30% à Férel lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les élections européennes s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Férel au premier tour de l'élection présidentielle

L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour juger une préférence politique locale. Férel avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,21%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 34% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 18,78% et 5,42% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 37,69% contre 62,31%.