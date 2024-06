Résultat des législatives à Férolles-Attilly : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle est sans doute la clé pour juger une préférence politique locale. Férolles-Attilly avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,46%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 33,24% des voix. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,73% et 10,75% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,54% contre 54,46%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Férolles-Attilly : ce qu'il faut savoir

Dans la commune de Férolles-Attilly, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 15,6% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 28,82% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 422 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,66% et d'une population étrangère de 6,41% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,66%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Férolles-Attilly, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.