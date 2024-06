Résultat des législatives à Forest-sur-Marque : l'élection 2024 en direct

15:37 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Forest-sur-Marque lors de l'élection présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Forest-sur-Marque lors du premier tour de la présidentielle avec 41,94%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 17,55%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,24% et 6,63% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 30,04% contre 69,96%.