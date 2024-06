Résultat des législatives à Fourques : l'élection 2024 en direct

14:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Fourques

Quel impact auront les électeurs de Fourques sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,27% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 131 hab/km² et 45,87% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (23,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 556 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,72%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,72%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Fourques mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,74% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.