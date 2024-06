Résultat des législatives à Fréjairolles : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel résultat pour les européennes à Fréjairolles il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Fréjairolles, avec 35,81% des suffrages exprimés devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 16,01%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 9,97%.

14:32 - 26,04% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Fréjairolles Marine Le Pen avait fini première avec 26,04% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Fréjairolles. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,62%. Jean Lassalle héritait de la quatrième place avec 7,43% des suffrages. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,67% contre 54,33%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne donne aucune certitude… Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Fréjairolles en 2022 lors des législatives. C'est en effet Frédéric Cabrolier qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 23,58% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Tarn. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 52,02%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,98%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Fréjairolles : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fréjairolles mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,7% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec 50,18% de population active et une densité de population de 75 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (7,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 650 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,71%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,61%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Fréjairolles mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,34% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Participation à Fréjairolles : que retenir des précédentes élections ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, 62,97% des personnes habilitées à participer à une élection à Fréjairolles avaient pris part au scrutin. La participation était de 58,51% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,56% au premier tour et seulement 57,44% au deuxième tour. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,97% au niveau de la localité. La participation était de 82,31% au deuxième tour, ce qui représentait 963 personnes.