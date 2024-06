En direct

19:46 - À Fresse-sur-Moselle, quelles sont les options de reports du score de gauche ? L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Fresse-sur-Moselle, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,29% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 10,08% à Fresse-sur-Moselle. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 21% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Fresse-sur-Moselle Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Fresse-sur-Moselle le 9 juin ? Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 287 électeurs de Fresse-sur-Moselle ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 45,2% des voix devant Raphaël Glucksmann à 10,08% et Valérie Hayer à 7,72%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Fresse-sur-Moselle au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,33% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Fresse-sur-Moselle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,42% et Emmanuel Macron troisième avec 18,48%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,33% des voix pour sa part. Rebelotte au second tour contre Macron avec une cheffe du RN à 58,08% contre 41,92%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Fresse-sur-Moselle ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives à Fresse-sur-Moselle, le RN finissait à la deuxième place, 17,51% des votants ayant voté pour son binôme, contre 58,37% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (74,70%). Christophe Naegelen remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Fresse-sur-Moselle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact aura la population de Fresse-sur-Moselle sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 14,37% des résidents sont des enfants, et 11,58% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (67,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 660 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,44%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,04%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Fresse-sur-Moselle mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,85% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Abstention à Fresse-sur-Moselle : que retenir des précédentes élections ? À Fresse-sur-Moselle (88160), l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 74,68% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,09% au deuxième tour, soit 978 personnes. En comparaison, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,96% au premier tour et seulement 45,7% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Fresse-sur-Moselle ? Les efforts pour faire "barrage" à l'extrême-droite sont de nature à ramener les habitants de Fresse-sur-Moselle dans les isoloirs.