En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Fretin à la loupe Une autre interrogation de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 13,68% à Fretin. Mais ce sont 29% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,49%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,7%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,28%). Au cours du premier tour des législatives à Fretin, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,46% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Fretin Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces résultats. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,58% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Fretin il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Fretin. Ladite liste glanait 30,58% des suffrages, contre Valérie Hayer à 16,54% et Raphaël Glucksmann à 13,68%.

14:32 - 32,2% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Fretin La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Fretin avec 22,15% contre 32,2% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,16% et 5,76% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 36,89% contre 63,11%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Fretin ? Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés localement pour cette élection législative. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Fretin il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,43% au premier tour, contre 28,73% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (LREM), Fretin votant pour la 6ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche avec 45,93% contre 54,07% pour les vainqueurs. Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Fretin et leurs implications électorales A mi-chemin des élections législatives, Fretin regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,24% de cadres pour 3 227 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 362 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 111 foyers fiscaux. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,84% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 177,21 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Fretin incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention lors des élections législatives à Fretin : ce qu'il faut savoir À Fretin (59273), l'une des grandes inconnues des législatives sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des familles seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Fretin. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,47% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,27% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,55% au premier tour et seulement 47,37% au deuxième tour. Quel député succédera à Charlotte Parmentier-Lecocq dans la 6ème circonscription du Nord ?