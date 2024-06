Résultat des législatives à Gaillac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des 32,67% de la Nupes à Gaillac ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 16,25% à Gaillac début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 36% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Gaillac, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 32,67% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Gaillac ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà solide à Gaillac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,18%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,83%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 28% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Gaillac dans la moyenne nationale concernant le RN au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Gaillac, à 30,83%, soit 1789 voix. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 16,25% et Manon Aubry à 12,58%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Gaillac ? Gaillac avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,74%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 27,63% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 21,5% et 6,85% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 45,75% contre 54,25%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Gaillac ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections de l'Assemblée localement, comme dans le reste du pays. Les élections législatives 2022 à Gaillac ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 20,62% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Tarn, alors que les candidats Nupes cumuleront 32,67% des voix. Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Nupes finir gagnant.

11:02 - Les enjeux locaux de Gaillac : tour d'horizon démographique Comment la population de Gaillac peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 302 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,52%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (23,19%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 507 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,33% et d'une population étrangère de 6,37% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Gaillac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,22% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est l'heure de voter à Gaillac : la participation au cœur des préoccupations À Gaillac, quelle participation aux législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Gaillac, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,03% au premier tour. Au second tour, 54,32% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Gaillac pour les élections législatives 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 10 711 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 76,21% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 72,16% au deuxième tour, c'est-à-dire 7 731 personnes.