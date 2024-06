En direct

19:51 - À Genlis, qui va rafler le vote Nupes ? Une autre interrogation de ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 9,38% à Genlis il y a quelques jours. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 22% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Genlis, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,11% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,59% pour Yannick Jadot, 2,29% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 9 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Genlis Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 40% ou plus à Genlis ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Genlis début juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Genlis. Le bulletin cumulait 44,36% des votes, devant Valérie Hayer à 11,92% et Raphaël Glucksmann à 9,38%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Genlis lors de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen l'emportait avec 34,54% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,41% et 18,53% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,92% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,57%, devant Emmanuel Macron à 45,43%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives avaient donné un bon démarrage pour le RN à Genlis. On retrouvait en effet Dominique-Alexandre Bourgois devant ses concurrents au premier tour, avec 32,07% dans la ville, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Patricia Marc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 52,95%.

11:02 - Genlis aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Genlis, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 5 165 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 284 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,19% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2095,75 € par mois, la ville aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Genlis affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

09:32 - Genlis : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections législatives ? À Genlis, l'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,08% au premier tour et seulement 42,35% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 543 personnes en âge de voter dans la ville, 77,98% avaient participé au vote, contre une participation de 76,0% au second tour, soit 2 695 personnes.