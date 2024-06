En direct

19:51 - À Gérardmer, quel candidat vont adopter les supporters de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Gérardmer, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,48% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 16,64% à Gérardmer. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 8,06% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,15% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 32% cette fois.

18:42 - La fulgurante évolution du RN à Gérardmer en 5 ans Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Gérardmer entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 23% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,87% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Gérardmer début juin Revenir quelques semaines en arrière semble d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Gérardmer. L'extrême droite a glané 26,87% des suffrages, soit 930 voix dans la ville, devant Raphaël Glucksmann à 16,64% et Valérie Hayer à 15,49%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Gérardmer au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Les électeurs de Gérardmer avaient accordé à Marine Le Pen 20,33% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec 29,03% et 21,02% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 62,81% contre 37,19% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - À Gérardmer, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Gérardmer, cumulant 15,78% des voix sur place, contre 29,65% pour Christophe Naegelen (Divers droite). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant encore le binôme Divers droite finir gagnant.

11:02 - Élections législatives à Gérardmer : un éclairage démographique Comment la population de Gérardmer peut-elle affecter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,03% et une densité de population de 151 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2140,46 euros/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 354 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,32%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (13,73%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,83%, comme à Gérardmer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Elections législatives à Gérardmer : l'impact de l'abstention Le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 à Gérardmer. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,17% au premier tour et seulement 53,39% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 25,09% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 24,35% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment en mesure de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Gérardmer.