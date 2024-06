En direct

Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Gerstheim ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Gerstheim, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,3% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 9,54% à Gerstheim. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 20% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,64% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,81% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 20% cette fois.

L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Gerstheim en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Gerstheim entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 32% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

37,61% pour le Rassemblement national à Gerstheim il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est notable. 37,61% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Gerstheim, devant Valérie Hayer à 15,38% et Raphaël Glucksmann à 9,54%. Le mouvement eurosceptique a fini premier avec pas moins de 560 votants de Gerstheim.

Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Gerstheim au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Gerstheim lors du premier tour de la présidentielle avec 30,29%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 29,22%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 13,08% et 7,29% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 47,39% contre 52,61%.

Quel score pour la majorité au premier tour à Gerstheim ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Aux législatives en 2022 à Gerstheim, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 24,92% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 33,28% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (56,68%). Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

L'avenir de la France se décide aussi à Gerstheim Les facteurs démographiques et socio-économiques de Gerstheim révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,69% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 438 € par an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 214 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,57%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,46%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gerstheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,77% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

Les législatives débutent à Gerstheim : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Gerstheim (67150) ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,9% au premier tour et seulement 56,95% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 687 personnes en âge de voter dans la commune, 21,86% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,88% au premier tour. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?