Résultat des législatives à Gouaix : l'élection 2024 en direct

Le résultat obtenu par le RN sera très commenté localement pour cette législative 2024. Le Rassemblement national parvenait en première position à Gouaix lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Aymeric Durox devant ses concurrents au premier tour, avec 37,50% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,20%, devant le binôme Les Républicains à 44,80%.

11:02 - Gouaix : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment les électeurs de Gouaix peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,58% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (71,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 417 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,33% et d'une population étrangère de 6,76% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Gouaix mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,41% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.