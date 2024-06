En direct

19:51 - À Groslay, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe La Nupes ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Groslay, le binôme Nupes avait en effet glané 31,11% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,64% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,18% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,56% à Groslay. Mais ce sont 36% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (18,28%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,04%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,49%).

18:42 - L'évolution inédite du RN à Groslay en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine pas loin des 30% à Groslay ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Groslay le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 27,67% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Groslay, contre Manon Aubry à 18,28% et Valérie Hayer à 13,63%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi pas moins de 725 votants de Groslay.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Groslay lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen terminait loin derrière dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 19,08% contre 27,2% pour Emmanuel Macron et 27,81% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 63,23% contre 36,77% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Groslay Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif livre des enseignements clés au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Groslay en 2022, lors des élections législatives, avec 18,44% au premier tour, contre 31,11% pour Romain Eskenazi (LFI-PS-PC-EELV), Groslay étant partie intégrante de la 7ème circonscription du Val-d'Oise. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Dominique Da Silva (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Démographie et politique à Groslay, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Groslay montrent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des législatives. Dans la ville, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,09% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2983,64 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 330 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,27% et d'une population immigrée de 16,31% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Groslay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,84% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention aux législatives à Groslay : un aperçu détaillé Le niveau d'abstention sera un facteur décisif des élections législatives 2024 à Groslay (95410). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,1% au premier tour et seulement 43,79% au second tour. Quelle sera la participation à Groslay pour les législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 69,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 75,49% au premier tour, ce qui représentait 3 949 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, pourraient en effet pousser les électeurs de Groslay à s'intéresser plus fortement au scrutin.