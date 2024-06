En direct

19:51 - Les 13,68% de la gauche unie observés La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, pourrait en séduire une partie. Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,97% à Guer. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 13,68% des bulletins dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,93% pour Yannick Jadot, 1,25% pour Fabien Roussel et 2,05% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Guer Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Guer au début du mois Un autre scrutin bien plus proche est venu bouleverser l'équilibre trouvé il y a deux ans. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Guer, avec 33,61% des bulletins dans l'urne (772 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 17,5%, et Raphaël Glucksmann avec 11,97%.

14:32 - 30,12% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Guer Guer avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,18%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 30,12% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15% et 11,28% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 44,72% contre 55,28%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Guer ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très commenté pour ces élections des députés, au niveau local. Il y a deux ans, lors des législatives à Guer, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 19,44% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 32,68% pour Paul Molac (Régionaliste) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Régionaliste (67,77%). Paul Molac s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Guer : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Guer, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,11% et une densité de population de 120 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2185,31 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 333 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,97%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,25%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Guer mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,6% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Guer L'un des critères essentiels de ces législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Guer. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,9% au premier tour. Au deuxième tour, 46,33% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 76,92% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 76,73% au deuxième tour, ce qui représentait 3 429 personnes.