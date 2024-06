Résultat des législatives à Guillac : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Guillac au premier tour de l'élection présidentielle

Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Guillac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,73%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 31,2% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,51% et 4,83% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,58% contre 54,42%.