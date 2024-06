Résultat des législatives à Guilliers : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle est probablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,6% contre 28,02% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,35% et 7,11% des voix. La cheffe du RN va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 50,93% contre 49,07% pour Macron.

11:02 - Élections législatives à Guilliers : un éclairage démographique

Quel portrait faire de Guilliers, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 9,57% d'agriculteurs pour 1 337 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 49 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (62,17%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 44,34% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 670,87 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Guilliers, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.