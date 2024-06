Résultat des législatives à Herzeele : l'élection 2024 en direct

15:37 - 35,14% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Herzeele

La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Herzeele pendant la présidentielle 2022 avec pas moins de 35,14% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 31,53% et 10,81% des voix. Valérie Pécresse héritait d'un rôle de figurant avec seulement 6,01% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 50,92%, devant Emmanuel Macron à 49,08%.