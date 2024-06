En direct

19:37 - Une prévision de 18% à 20% pour le Front populaire à Hiersac La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en récupérer le Front populaire ? Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Hiersac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,7% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 9,09% à Hiersac pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 20% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,06%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,54%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,78%).

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Hiersac en 5 ans Que retenir de tous ces scores ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit à près de 32% à Hiersac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Hiersac le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. 39,14% des votes se sont en effet tournés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Hiersac, face à Valérie Hayer à 17,17% et Raphaël Glucksmann à 9,09%. Le RN a dominé le scrutin avec pas moins de 155 votants d'Hiersac.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Hiersac ? La présidentielle est certainement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Hiersac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,06%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 31,07% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,83% et 5,41% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 47,44% contre 52,56%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Aux législatives en 2022 à Hiersac, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 24,16% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 30,91% pour Sylvie Mocoeur (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (52,75%). Sylvie Mocoeur conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comment la composition démographique d'Hiersac façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Hiersac comme partout. Avec une population de 1 160 habitants répartis dans 558 logements, cette localité présente une densité de 139 hab par km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,42% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,05% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 306,41 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Hiersac, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Hiersac : l'abstention au cœur des préoccupations À Hiersac, quelle participation aux législatives ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. A l'occasion des européennes de début juin, sur les 826 personnes en âge de voter à Hiersac, 51,45% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 54,04% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,06% au premier tour et seulement 48,07% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Hiersac ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 828 personnes en âge de voter dans la ville, 78,74% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,23% au premier tour, soit 656 personnes.