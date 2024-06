En direct

19:49 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Hilsenheim scruté L'autre question de ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 10,15% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (8,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,72% pour Yannick Jadot, 1,55% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 7,44% à Hilsenheim. Mais ce sont 13% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (2,82%), de l'EELV Marie Toussaint (4,93%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,8%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 15 points à Hilsenheim Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 15 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,57% pour la liste Bardella à Hilsenheim au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Hilsenheim. Le mouvement séduisait 44,57% des votes, soit 443 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 14,39% et Raphaël Glucksmann à 7,44%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Hilsenheim au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen rassemblait 36,65% au premier round contre 27,91% pour Emmanuel Macron et 9,73% pour Éric Zemmour sur le podium. Jean-Luc Mélenchon finissait au pied de ce podium avec seulement 8,67% des suffrages. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN conservait son avantage avec 55,23% contre 44,77%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité aux législatives 2024 à Hilsenheim ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Hilsenheim, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,54% des votants étant convaincus par son binôme, contre 32,87% pour Charles Sitzenstuhl (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (52,25%). Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hilsenheim Comment les habitants de Hilsenheim peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,64%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (78,33%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,55%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 802 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,71%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,37%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Hilsenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,35% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Abstention à Hilsenheim : les leçons des précédentes élections L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Début juin, durant les européennes, sur les 2 010 personnes en âge de voter à Hilsenheim, 47,76% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 54,24% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,8% au premier tour. Au deuxième tour, 62,58% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Hilsenheim ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 000 personnes en âge de voter dans la ville, 26,92% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 27,65% au premier tour.