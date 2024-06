Résultat des législatives à Hipsheim : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Hipsheim, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 006 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 39 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (91,6%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 43,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 54,38% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 563,12 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, à Hipsheim, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Hipsheim

À Hipsheim, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,91% au premier tour et seulement 55,79% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Hipsheim pour les législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,24% des électeurs de la commune. L'abstention était de 18,9% au premier tour.