En direct

19:49 - À Huttenheim, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 9,46% à Huttenheim pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 4,59% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,29% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,56% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,4% des bulletins dans la commune.

18:42 - Rassemblement national : quel score à Huttenheim à l'issue des législatives ? Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais des tendances se distinguent… L'étiquette Rassemblement national pourrait se situer à 40% à Huttenheim lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes se reproduit localement. Le RN est même crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Huttenheim au début du mois ? Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Dans le détail, 403 électeurs de Huttenheim ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré ainsi 39,32% des suffrages face à Valérie Hayer à 13,66% et Raphaël Glucksmann à 9,46%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Huttenheim en 2022 ? C'est incontestablement la présidentielle qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Huttenheim lors de la dernière présidentielle avec un score de 32,9% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,96% et 14,33% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,3% des voix pour sa part. Avec 49,83%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,17%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Huttenheim, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 27,71% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 28,98% pour Charles Sitzenstuhl (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (54,86%). Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Huttenheim Dans les rues de Huttenheim, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 697 habitants répartis dans 1 138 logements, cette localité présente une densité de 215 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 462 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (12,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,34% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,17%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2384,46 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En somme, Huttenheim incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Huttenheim Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 48,88% au niveau de Huttenheim (Bas-Rhin), contre un taux d'abstention de 52,35% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,92% au premier tour. Au second tour, 58,97% des votants ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,23% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,71% au second tour.