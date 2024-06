Résultat des législatives à Jardres : l'élection 2024 en direct

Un autre scrutin bien plus récent est venu bouleverser l'équilibre trouvé il y a deux ans. Il y a quelques semaines en effet, à Jardres, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 33,15% des voix contre Raphaël Glucksmann à 17,39% et Valérie Hayer à 12,5%. Ce qui correspond à 183 bulletins dans la commune.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Jardres lors de la dernière présidentielle

La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,96% contre 29,49% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 19,57% et 5,52% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 40,62% contre 59,38%.