En direct

19:48 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Josselin ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Raphaël Glucksmann avait atteint 12,3% à Josselin début juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (6,31%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,96%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,35%). Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 15,52% des votes dans la commune.

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des législatives à Josselin ? Alors que tirer de cette masse de chiffres ? La progression du RN se montre déjà puissante à Josselin entre le score de Jordan Bardella en 2019 (22,38%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (28,88%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de près de 15 points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Josselin dans la moyenne nationale concernant Bardella début juin Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes ce 30 juin. 28,88% des votes se sont en effet tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Josselin, contre Valérie Hayer à 20,86% et Raphaël Glucksmann à 12,3%. Le RN est arrivé en tête avec 270 votants de Josselin.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Josselin lors de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Josselin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,5%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 34,96% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,99% et 6,47% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 38,14% contre 61,86%.

12:32 - À Josselin, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Josselin en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,09% au premier tour, contre 42,77% pour Paul Molac (Régionaliste), Josselin votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Régionaliste avec 26,21% contre 73,79% pour les vainqueurs. Paul Molac conservait donc son avance sur place.

11:02 - Josselin : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Josselin peut-elle influencer le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 556 hab/km² et 37,43% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,35% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2018,42 euros/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 966 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,12% et d'une population immigrée de 11,07% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Josselin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,83% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Josselin Au fil des dernières années, les 2 651 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Début juin, durant les européennes, 44,63% des personnes habilitées à voter à Josselin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 39,02% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,77% au premier tour. Au deuxième tour, 49,35% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Josselin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.