Résultat des législatives à Joux-la-Ville : l'élection 2024 en direct

16:32 - 50,45% pour la liste de Jordan Bardella à Joux-la-Ville au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 113 électeurs de Joux-la-Ville ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella attirait 50,45% des suffrages face à Valérie Hayer à 8,48% et Raphaël Glucksmann à 8,48%.

14:32 - Joux-la-Ville avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans à Joux-la-Ville que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La patronne de la formation avait engrangé 31,61% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 23,4% et 16,41%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,15% contre 43,85%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Joux-la-Ville, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 32,55% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 36,79% pour André Villiers (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 51,63%. André Villiers remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Joux-la-Ville et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel impact auront les habitants de Joux-la-Ville sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,33%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (61,71%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,52%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,11% et d'une population étrangère de 7,55% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,11%, comme à Joux-la-Ville, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Les législatives démarrent à Joux-la-Ville : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin, lors des élections législatives à Joux-la-Ville (89440), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 488 personnes en âge de voter au sein de la commune, 29,92% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 30,53% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,87% au premier tour et seulement 59,51% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?