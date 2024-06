Résultat des législatives à Jouy-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,75% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Jouy-le-Châtel. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,6%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Valérie Pécresse, avec 8,71% des suffrages. Au second tour de l'élection, c'est encore la leader du Rassemblement national qui avait le plus convaincu à Jouy-le-Châtel avec 61,48%, devant Emmanuel Macron à 38,52%.

11:02 - Les enjeux locaux de Jouy-le-Châtel : tour d'horizon démographique

La structure démographique et socio-économique de Jouy-le-Châtel façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 20,88% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 4,45% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 450 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,56%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,69%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Jouy-le-Châtel mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,28% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.