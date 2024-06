Résultat des législatives à Kertzfeld : l'élection 2024 en direct

Quel impact auront les électeurs de Kertzfeld sur le résultat des élections législatives ? Avec 50,45% de population active et une densité de population de 132 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,17% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur le travail. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,94%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 476 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,98%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,59%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Kertzfeld mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,65% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Kertzfeld : la mobilisation des habitants aux législatives

L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2024 à Kertzfeld. L'inflation dans le pays combinée avec les préoccupations dues au conflit entre Israël et la Palestine, seraient notamment en mesure de pousser les habitants de Kertzfeld à s'intéresser plus fortement à l'élection. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,46% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,76% au second tour, soit 851 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,65% au premier tour et seulement 43,15% au second tour. Quelle sera la participation à Kertzfeld pour les législatives 2024 ? Quel député détrônera Charles Sitzenstuhl dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin ?