Résultat des législatives à Killem : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen l'emportait avec 43,75% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,16% et 11,68% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 4,44% des voix. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN s'était aussi imposée avec 62,48%.

11:02 - Killem : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Comment les habitants de Killem peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 87 habitants/km² et 44,9% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 9,68% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,05%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 392 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,65%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,89%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Killem mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,78% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.