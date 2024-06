Résultat des législatives à Kintzheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Les enjeux locaux de Kintzheim : tour d'horizon démographique

La structure démographique et socio-économique de Kintzheim définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec une densité de population de 85 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 4,26%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,38%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,32%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,37%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Kintzheim mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,63% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.