Résultat des législatives à Kogenheim : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire de Kogenheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 241 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 63 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 373 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,5%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 52,55% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 855,76 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Kogenheim, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Kogenheim

À Kogenheim (67230), l'un des facteurs clés de ces législatives 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,76% au premier tour et seulement 41,67% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,88% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une participation de 74,27% au second tour, c'est-à-dire 684 personnes.