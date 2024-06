En direct

19:50 - Quels seront les reports pour le vote Nupes à la Bresse ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en rassembler une portion. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,67% à la Bresse. Mais ce sont 21% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,44%), de Marie Toussaint (4,5%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,64%). Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 16,66% des voix dans la commune.

18:42 - Le RN a largement progressé à la Bresse Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à la Bresse entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 22% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à la Bresse le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à la Bresse, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 28,39% des voix devant Valérie Hayer à 19,7% et Raphaël Glucksmann à 13,67%.

14:32 - La Bresse avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à la Bresse lors du premier tour de la présidentielle avec 30,14%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,81%. La Bresse n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 15,47% et 5,97% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,1% contre 58,9%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à la Bresse ? Au premier tour des législatives 2022, La Bresse, couverte par la 3ème circonscription des Vosges, verra le binôme estampillé Divers droite l'emporter avec 51,06%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 14,26%. La Bresse choisira d'ailleurs Christophe Naegelen au second tour, finalement en tête localement avec 81,14%.

11:02 - La Bresse : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, La Bresse est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 4 041 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 430 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 22% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,44% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 52,43% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 63,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 468,92 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à la Bresse s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à la Bresse Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins électoraux passés. Début juin, au moment des élections européennes, 56,27% des personnes en âge de voter à la Bresse avaient pris part à l'élection, contre une participation de 57,96% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,02% au premier tour et seulement 49,37% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Bresse pour les élections législatives 2024 ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 3 544 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,3% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 726 personnes.