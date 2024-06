En direct

19:50 - À la Gacilly, que vont trancher les supporters de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 14,11% à la Gacilly. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 25% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à la Gacilly, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 15,57% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à la Gacilly en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à la Gacilly le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe désormais. 33,85% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à la Gacilly, devant Valérie Hayer à 16,63% et Raphaël Glucksmann à 14,11%. Le RN s'est imposé avec 566 habitants de la Gacilly passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Gacilly au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. La Gacilly avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,26%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 31,21% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16,63% et 5,54% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 42,29% contre 57,71%.

12:32 - Paul Molac (Régionaliste) devant ses concurrents lors des dernières législatives à la Gacilly Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 à la Gacilly ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 15,57% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats Régionaliste réuniront 41,48% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Régionaliste (76,47% contre 23,53% pour le RN). Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de la Gacilly façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de la Gacilly révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Avec 42,14% de population active et une densité de population de 240 habitants par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 7,8% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 584 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,08%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à la Gacilly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,87% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à la Gacilly pour les législatives À la Gacilly, l'un des critères importants du scrutin législatif sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,67% au premier tour et seulement 44,92% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Gacilly cette année ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,21% des votants de la commune. Le taux de participation était de 77,61% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 465 personnes.