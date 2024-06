Résultat des législatives à la Houssaye-en-Brie : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un tremblement de terre aussi à la Houssaye-en-Brie le 9 juin dernier ? Le verdict qui est tombé à l'issue des élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière peut donc sembler encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Houssaye-en-Brie, à 43,38%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 11,5% et Raphaël Glucksmann à 9,46%.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à la Houssaye-en-Brie ? L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à la Houssaye-en-Brie. Marine Le Pen glanait 28,75% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,73% et 19,96% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 7,91% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 51,27%, devant Emmanuel Macron à 48,73%.

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour La Houssaye-en-Brie ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent livre des enseignements précieux au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci ne donne aucune certitude… Aux législatives en 2022 à la Houssaye-en-Brie, le RN terminait à la deuxième place, 26,83% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,67% pour Mathieu Garnier (Nupes) au premier tour. Au second, il rassemblait pourtant 50,2% des voix, devant les candidats Les Républicains (49,80%). C'est donc Aymeric Durox chez les lepénistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Les données démographiques de la Houssaye-en-Brie révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de la Houssaye-en-Brie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 675 habitants répartis dans 673 logements, cette ville présente une densité de 131 habitants par km². L'existence de 119 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,68% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 27,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 33,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 344,02 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À la Houssaye-en-Brie, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Houssaye-en-Brie : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à la Houssaye-en-Brie ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,01% au premier tour. Au deuxième tour, 57,41% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à la Houssaye-en-Brie ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 313 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,17% étaient restées chez elles. L'abstention était de 28,56% au deuxième tour. L'inflation dans le pays, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre Israël et la Palestine, seraient de nature à faire augmenter le pourcentage de participation à la Houssaye-en-Brie.