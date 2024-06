Résultat des législatives à la Londe : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le RN à 36,36% à la Londe le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à la Londe, avec 36,36% des voix (412 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 17,74%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 12,8%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à la Londe Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à la Londe avec 25,22% contre 30,48% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,12% et 5,13% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 40,14% contre 59,86%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à la Londe ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection des députés. Aux législatives en 2022 à la Londe, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,77% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 32,47% pour Djoudé Merabet (Divers gauche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 51,75%. C'est ainsi Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Élections législatives à la Londe : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Londe, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 362 habitants répartis dans 1 028 logements, cette ville présente une densité de 74 habitants/km². Avec 93 entreprises, La Londe se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,2%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 34,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 46,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 50,84 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. En conclusion, à la Londe, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Londe : l'abstention en question Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à la Londe (76500), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,65% au premier tour et seulement 49,33% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Londe pour les législatives ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,78% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 18,37% au second tour.