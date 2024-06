En direct

19:50 - Quels peuvent être les reports du vote de gauche à la Rochefoucauld-en-Angoumois ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,54% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 12,95% à la Rochefoucauld-en-Angoumois. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 21% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à la Rochefoucauld-en-Angoumois Que retenir de cette masse de scores ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à la Rochefoucauld-en-Angoumois entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à la Rochefoucauld-en-Angoumois Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, a dominé les européennes 2024 à la Rochefoucauld-en-Angoumois. Ladite liste a séduit 36,52% des suffrages, contre Valérie Hayer à 18,19% et Raphaël Glucksmann à 12,95%.

14:32 - La Rochefoucauld-en-Angoumois avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Rochefoucauld-en-Angoumois lors du premier tour de la présidentielle avec 30,56%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,46%. La Rochefoucauld-en-Angoumois n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,46% et 5,23% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,79% contre 55,21%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble au premier tour à la Rochefoucauld-en-Angoumois ? Lors des dernières législatives à la Rochefoucauld-en-Angoumois, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,47% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 29,30% pour Sylvie Mocoeur (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,99%. Sylvie Mocoeur s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à la Rochefoucauld-en-Angoumois : ce qu'il faut retenir Dans les rues de la Rochefoucauld-en-Angoumois, le scrutin est en cours. Avec une population de 4 002 habitants répartis dans 2 471 logements, cette commune présente une densité de 409 hab par km². Ses 308 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,46% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,28% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,13%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 21 026 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à la Rochefoucauld-en-Angoumois affirme l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Rochefoucauld-en-Angoumois : scrutin en cours À la Rochefoucauld-en-Angoumois (16110), la participation constituera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,38% au premier tour. Au deuxième tour, 46,77% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à la Rochefoucauld-en-Angoumois ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 179 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 72,96% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 73,07% au premier tour, ce qui représentait 2 323 personnes.