En direct

19:37 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 8% et 12% à la Vespière-Friardel à l'issue de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, devrait en séduire une part. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 7,36% à la Vespière-Friardel. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 3,78% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,59% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,59% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 12% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à la Vespière-Friardel, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 8,33% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement séduit à la Vespière-Friardel en 5 ans Que retenir de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà engrangé 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 36% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à la Vespière-Friardel il y a trois semaines ? Regarder quelques jours en arrière peut sembler aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à la Vespière-Friardel, avec 50,1%, soit 252 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 13,52% et François-Xavier Bellamy à 8,15%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à la Vespière-Friardel ? La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à la Vespière-Friardel à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 38,96% des suffrages dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,53% et 8,59% des voix. La Vespière-Friardel n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec seulement 6,6% des suffrages pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est aussi la numéro 1 du parti frontiste qui gagnait avec 56,27%, devant Emmanuel Macron à 43,73%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à la Vespière-Friardel ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives à la Vespière-Friardel, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 28,15% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 37,84% pour Nathalie Porte (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 52,25% des votes, devant les candidats Ensemble ! (47,75%). C'est ainsi Martine Vilmet chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Élections législatives à la Vespière-Friardel : un éclairage démographique Dans la commune de la Vespière-Friardel, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 17,02% des résidents sont des enfants, et 33,28% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 455 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,33%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,65%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Vespière-Friardel mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,62% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à la Vespière-Friardel À la Vespière-Friardel (14290), l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,6% au premier tour et seulement 52,76% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 30,28% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,95% au second tour.