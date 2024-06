Résultat des législatives à la Vraie-Croix : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 29,28% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à la Vraie-Croix C'est probablement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,28% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,78%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 21,91% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 59,17% contre 40,83% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à la Vraie-Croix ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Les législatives 2022 à la Vraie-Croix ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 18,41% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 27,61% des voix. La Vraie-Croix se tournera d'ailleurs encore vers Marie Madeleine Dore-Lucas au second tour, finalement à la première place localement avec 50,18%.

11:02 - Démographie et politique à la Vraie-Croix, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de la Vraie-Croix définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,52% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 86 habitants par km² et 47,47% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,25%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 658 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,18%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,99%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Vraie-Croix mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,89% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - C'est le moment de voter à la Vraie-Croix pour les élections législatives Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à la Vraie-Croix (56250), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 40,56% au premier tour. Au second tour, 45,13% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 15,52% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 16,43% au deuxième tour.