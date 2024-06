En direct

19:48 - Quel score pour le Front populaire au terme de ces élections législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, pourrait en attirer une partie. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11,44% à Lacaune. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 17% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,2%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,57%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,89%). La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Lacaune, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 12,57% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Lacaune Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% à Lacaune ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 39,24% à Lacaune il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 39,24% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Lacaune, devant Raphaël Glucksmann à 11,44% et Valérie Hayer à 10,91%. Le mouvement nationaliste a glané ainsi pas moins de 374 votants de Lacaune.

14:32 - 31,56% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Lacaune Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. La communauté électorale de Lacaune s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la patronne du RN l'emportait avec 31,56% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,02% et 12,27% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean Lassalle, avec seulement 8,8% des suffrages. Au 2e tour de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui l'emportait avec 55,16%, devant Emmanuel Macron à 44,84%.

12:32 - Quel score pour la majorité aux élections législatives à Lacaune ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections des députés. Il y a deux ans, lors des législatives à Lacaune, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,95% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,02% pour Muriel Roques-Etienne (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il s'arrogeait pourtant 67,2% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (32,80%). C'est ainsi Frédéric Cabrolier chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Dynamique électorale à Lacaune : une analyse socio-démographique Dans les rues de Lacaune, les élections sont en cours. Avec ses 2 471 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 187 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (42,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 286 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 54,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 464,04 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Lacaune, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Lacaune Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à Lacaune (81230) ? Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 37,97% au premier tour. Au deuxième tour, 43,27% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Lacaune cette année ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 715 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,04% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 19,13% au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?