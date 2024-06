Résultat des législatives à Lacrouzette : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quel résultat pour les européennes à Lacrouzette début juin ? Le résultat de ces législatives va peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lacrouzette, à 49,94%, soit 389 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 13,35% et François-Xavier Bellamy à 8,86%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Lacrouzette lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait énormément séduit à Lacrouzette au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 36,06% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 25,18% et 9,26% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec seulement 9,08% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, la candidate du RN avait aussi une longueur d'avance avec 55,77%.

12:32 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Lacrouzette ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Lacrouzette, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,17% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 33,04% pour Frédéric Cabrolier (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il rassemblait pourtant 74,03% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (25,97%). Frédéric Cabrolier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Lacrouzette : une analyse socio-démographique Quelle influence les électeurs de Lacrouzette exercent-ils sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,1% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec 42,32% de population active et une densité de population de 60 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,2%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 698 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,60%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,85%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Lacrouzette mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,89% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Lacrouzette : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Lacrouzette, l'une des clés des élections législatives sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 22,61% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,89% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,02% au premier tour. Au deuxième tour, 51,23% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Lacrouzette ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?