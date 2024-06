Résultat des législatives à Ladon : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 37,88% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Ladon Le choix du président de la République est certainement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. L'élection suprême avait donné un net avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader du parti frontiste prenait une avance notable avec 37,88% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,22% et 12,88% des voix. Ladon n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,21% des voix. La cheffe du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 56,18%, devant Emmanuel Macron à 43,82%.

12:32 - Quel score à Ladon pour le RN aux législatives ? Le RN arrivait en première position à Ladon lors des législatives de 2022. Dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Loiret, c'est Valentin Manent qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 37,88%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 52,34%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,66%.

11:02 - Démographie et politique à Ladon, un lien étroit Devant le bureau de vote de Ladon, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 385 habitants répartis dans 764 logements, ce village présente une densité de 102 hab/km². Ses 69 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 405 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (74,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 34,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 205,23 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ladon, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Ladon ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel de ce scrutin législatif 2024 à Ladon (45270). Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 968 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 31,1% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 29,31% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,78% au premier tour. Au second tour, 57,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Ladon ? Quel député remplacera Valentin Manent dans la 5ème circonscription du Loiret ?