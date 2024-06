Résultat des législatives à Lambres : l'élection 2024 en direct

14:24 - Analyse socio-économique de Lambres : perspectives électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lambres mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 241 hab/km² et un taux de chômage de 14,38%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (15,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 409 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,20%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,4%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Lambres mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,6% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.