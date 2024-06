Résultat des législatives à Laroche-Saint-Cydroine : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Une percée du RN aussi à Laroche-Saint-Cydroine le 9 juin dernier ? Le résultat des élections bien plus récemment encore est majeur. Regarder juste derrière nous semble donc encore plus logique au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Laroche-Saint-Cydroine, à 44,27%, soit 197 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 11,69% et Raphaël Glucksmann à 9,21%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Laroche-Saint-Cydroine lors de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Laroche-Saint-Cydroine que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 33,03% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 21,47% et 17,57%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,5% contre 41,5%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Laroche-Saint-Cydroine ? La part des électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour cette élection localement. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Laroche-Saint-Cydroine lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Audrey Lopez qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 36,47% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Yonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,46%.

11:02 - Élections législatives à Laroche-Saint-Cydroine : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Laroche-Saint-Cydroine, le scrutin est en cours. Dotée de 725 logements pour 1 233 habitants, la densité de la ville est de 139 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 34 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 744 foyers fiscaux. Dans le bourg, 15,5% des résidents sont des enfants, et 32,03% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 43,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 36,07% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 360,10 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Laroche-Saint-Cydroine, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives démarrent à Laroche-Saint-Cydroine : quel sera le taux de participation ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 258 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 55,18% au sein de Laroche-Saint-Cydroine (Yonne). Le taux de participation était de 55,22% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,59% au premier tour. Au deuxième tour, 48,19% des citoyens se sont déplacés. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.