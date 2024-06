Résultat des législatives à Larré : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Larré avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Larré lors du premier tour de la présidentielle avec 28,81%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 26,96%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,88% et 4,31% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 42,05% contre 57,95%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Larré ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Larré, obtenant 21,83% des suffrages sur place, contre 34,77% pour Paul Molac (Régionaliste). Au second round, c'est encore Paul Molac qui glanera le plus de suffrages, avec 76,88% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Larré : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quelle influence la population de Larré exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 59 habitants par km² et 49,18% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,52% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 402 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,46%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,98%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Larré mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,45% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Larré : ce qu'il faut retenir Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Lors des dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 52,45% des votants de Larré. Le taux de participation était de 51,44% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,03% au premier tour. Au deuxième tour, 44,8% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Larré ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 834 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,78% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,94% au second tour, c'est-à-dire 675 personnes.