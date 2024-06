Résultat des législatives à Lavoux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Lavoux dans la moyenne française concernant Jordan Bardella début juin Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous intéresse maintenant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Lavoux. Le mouvement a convaincu 30,97% des votes, soit 153 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 17,21% et Valérie Hayer à 14,78%.

14:32 - 29,95% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Lavoux L'élection suprême est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen n'avait pas réussi à convaincre à Lavoux au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 20,19% contre 29,95% pour Emmanuel Macron et 25,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 35,51% contre 64,49%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Lavoux ? Le RN ratait complètement la première marche à Lavoux il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,46% au premier tour, contre 32,78% pour Lisa Belluco (Nupes), Lavoux étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Vienne. Lavoux choisira d'ailleurs Lisa Belluco au second tour, finalement à la première place localement avec 55,24%.

11:02 - Analyse socio-économique de Lavoux : perspectives électorales Dans les rues de Lavoux, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 181 habitants répartis dans 528 logements, ce village présente une densité de 77 hab par km². Avec 47 entreprises, Lavoux offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,34%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 37,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 279,94 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Lavoux contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Retour sur l'abstention aux législatives précédentes à Lavoux Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Lavoux (86800), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,46% au premier tour et seulement 54,62% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 84,9% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 79,89% au second tour, soit 715 personnes.