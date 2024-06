Résultat des législatives à Lepuix : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un tremblement de terre aussi à Lepuix il y a trois semaines ? Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler sensé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lepuix, avec 43,16%, soit 224 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 13,1% et Raphaël Glucksmann à 8,09%.

14:32 - Lepuix avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Lepuix avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La candidate de l'ancien FN l'emportait avec 34,81% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,97% et 15,12% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 10,98% des suffrages. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi Marine Le Pen qui se plaçait en tête avec 61,36%, devant Emmanuel Macron à 38,64%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Lepuix en 2022 lors des législatives. Dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Territoire de Belfort, c'est Sophie Carnicer qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 26,33%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 64,23%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,77%.

11:02 - Lepuix : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Lepuix, les élections sont en cours. Avec ses 1 127 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 53 entreprises, Lepuix permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 15,86% des résidents sont des enfants, et 10,69% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 41,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 597,37 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Lepuix incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Lepuix À Lepuix, la participation sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,18% au premier tour et seulement 49,89% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,31% au sein de la commune. L'abstention était de 19,42% au premier tour.