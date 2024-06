En direct

19:50 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 23% et 28% à Lescure-d'Albigeois à l'issue de ces législatives Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,74% des voix dans la commune. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 17,45% à Lescure-d'Albigeois. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 5,78% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,37% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,13% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 28% cette fois.

18:42 - Une évolution notable du Rassemblement national à Lescure-d'Albigeois en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,4% pour la liste RN à Lescure-d'Albigeois début juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 776 électeurs de Lescure-d'Albigeois ont en effet choisi le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré ainsi 37,4% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 17,45% et Valérie Hayer à 10,94%.

14:32 - Lescure-d'Albigeois avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Lescure-d'Albigeois. Marine Le Pen obtenait 27,92% au premier tour contre 23,92% pour Emmanuel Macron et 19,27% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Lescure-d'Albigeois n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 6,58% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 51,34%, devant Emmanuel Macron à 48,66%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Lescure-d'Albigeois Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Lescure-d'Albigeois, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,32% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 28,69% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (35,75%). Marie-Christine Verdier-Jouclas s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Lescure-d'Albigeois : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Lescure-d'Albigeois comme dans toute la France. Avec ses 4 589 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 299 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,11%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,95% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 548 € par an, la ville aspire à plus de prospérité. À Lescure-d'Albigeois, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Election à Lescure-d'Albigeois : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au fil des dernières années, les 4 681 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les élections européennes, 57,9% des personnes en capacité de voter à Lescure-d'Albigeois s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 59,0% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,91% au premier tour. Au second tour, 57,97% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,26% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 80,82% au premier tour, c'est-à-dire 2 974 personnes.