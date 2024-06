En direct

19:51 - À Lesquin, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie L'autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lesquin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,5% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 12,68% à Lesquin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un total de 27% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Lesquin Que peut-on retenir de toutes ces statistiques ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Lesquin entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 31% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Lesquin dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 1137 votants de Lesquin ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a séduit ainsi 33,28% des voix devant Valérie Hayer à 17,42% et Raphaël Glucksmann à 12,68%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Lesquin lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,68% contre 33,19% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,86% et 6,29% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 39,06% contre 60,94%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très scruté. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Lesquin, cumulant 23,58% des suffrages sur place, contre 27,16% pour Frédéric Cauderlier (LREM). Le scénario se répétera au second tour, le parti laissant cette fois le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

11:02 - Lesquin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Lesquin est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25,98% de cadres pour 9 241 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 772 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 534 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 16,48% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Lesquin forme une communauté diversifiée, avec ses 517 résidents étrangers, soit 5,67% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,58%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 009 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Lesquin, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Abstention à Lesquin : quelles perspectives pour les élections législatives ? La participation sera sans nul doute l'une des clés des législatives 2024 à Lesquin. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,91% au premier tour et seulement 50,17% au second tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,81% dans la ville. L'abstention était de 21,16% au second tour.