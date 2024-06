Résultat des législatives à Ligny-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. 50,86% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Ligny-le-Châtel, devant Valérie Hayer à 13,02% et Raphaël Glucksmann à 9,83%. Le RN l'a emporté avec pas moins de 207 électeurs de Ligny-le-Châtel.

La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,89% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Ligny-le-Châtel. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,94% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,22%. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec 5,14% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 50,17%, devant Emmanuel Macron à 49,83%.

Il y a deux ans, lors des législatives à Ligny-le-Châtel, le RN finissait à la deuxième place, 31,77% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 35,42% pour André Villiers (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (50,70%). André Villiers s'imposait donc définitivement sur place.

Quel portrait faire de Ligny-le-Châtel, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 666 logements pour 1 197 habitants, la densité de la commune est de 46 habitants/km². Ses 65 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de familles possédant au moins une automobile (71,77%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 42,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 990,90 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Ligny-le-Châtel montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Ligny-le-Châtel : quel sera le taux d'abstention ?

À Ligny-le-Châtel, le taux de participation sera sans aucun doute un critère fort du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,68% au premier tour. Au second tour, 53,8% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Ligny-le-Châtel ? Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 836 personnes en âge de voter dans la commune, 24,04% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,04% au deuxième tour.