Résultat des législatives à Limerzel : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Limerzel avec 25,53% contre 31,63% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,81% et 4,98% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 41,08% contre 58,92%.

11:02 - Limerzel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et le profil socio-économique de Limerzel contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,44% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Avec 41,83% de population active et une densité de population de 53 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (36,8%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 549 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,39%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,94%, comme à Limerzel, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.