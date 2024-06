En direct

19:47 - Que vont choisir les électeurs de Glucksmann à Linars ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 23,42% des voix dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,8% à Linars. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 6,17% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,06% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 27% cette fois.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Linars Que tirer de l'ensemble de ces scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 25% ou plus à Linars ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,95% dans la moyenne nationale pour Bardella à Linars au début du mois De nombreuses choses ont changé depuis ces élections. Il y a quelques semaines en effet, à Linars, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 30,95% des voix face à Valérie Hayer à 18,51% et Raphaël Glucksmann à 15,8%. Ce sont alors 286 habitants qui l'ont désignée dans la cité.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Linars ? La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Linars avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,5%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 33,12% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,15% et 5,73% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 37,54% contre 62,46%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Linars, cumulant 17,53% des votes sur place, contre 30,54% pour Sylvie Mocoeur (La République en Marche). Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Sylvie Mocoeur (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Élections législatives à Linars : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Linars, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 24% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 39,98% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2257,79 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 910 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,39%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,28%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Linars mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,89% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Election à Linars : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'étude des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 41,62% des personnes en capacité de voter à Linars avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 41,77% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,72% au premier tour et seulement 47,37% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Linars ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.