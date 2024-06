En direct

19:50 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Lisle-sur-Tarn ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 16,32% à Lisle-sur-Tarn. Mais ce sont 35% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (10,34%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,04%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,6%). A l'issue du premier tour des législatives à Lisle-sur-Tarn, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 33,45% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à affiner enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Lisle-sur-Tarn Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 30% ou plus à Lisle-sur-Tarn ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,81% dans la moyenne nationale pour le RN à Lisle-sur-Tarn il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 723 électeurs de Lisle-sur-Tarn ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella a convaincu ainsi 31,81% des votes contre Raphaël Glucksmann à 16,32% et Manon Aubry à 10,34%.

14:32 - 25,35% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,33%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 25,35% des voix. L'échec était plus fort encore pour Emmanuel Macron et Jean Lassalle, avec seulement 21,22% et 8,06% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 45,21% contre 54,79%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Lisle-sur-Tarn ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Lisle-sur-Tarn il y a deux ans, lors des législatives, avec 22,86% au premier tour, contre 33,45% pour Karen Erodi (Nupes), Lisle-sur-Tarn étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Tarn. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 36,07% contre 38,46% pour les vainqueurs. Karen Erodi remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Lisle-sur-Tarn, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, Lisle-sur-Tarn se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 4 775 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 371 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (25,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 137 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,51%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 360 euros/an. À Lisle-sur-Tarn, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Lisle-sur-Tarn : quel était le pourcentage d'abstention aux élections législatives ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. A l'occasion des européennes de début juin, 3 914 électeurs de Lisle-sur-Tarn (Tarn) s'étaient rendus aux urnes (soit 60,4%). Le taux de participation était de 57,58% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,04% au premier tour et seulement 60,28% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.